У передостанню суботу 2021 року в Україні подекуди випаде мокрий сніг. На півночі не очікується опадів – у регіоні буде хмарна погода.

За прогнозом Укргідрометцентру, сніг нагряне майже до всіх куточків України. Зокрема, у східні, південні, західні та частково центральні області.

У деяких містах опади продовжаться навіть вночі. Серед них – Київ, Львів, Одеса, Черкаси, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Донецьк, Луганськ та інші.

Подекуди мокрий сніг протримається до кінця тижня, а вже з понеділка очікується сонячна погода без опадів.

Крім того, вируватиме значний вітер, швидкість якого сягатиме від 7 до 12 м/с. Синоптики закликали українців тепло вдягатися на цьому тижні.

Температура повітря в Україні залишатиметься низькою – щонайбільше до +3 градусів за Цельсієм. Подекуди стовпчики термометра опустяться до -4 градусів морозу.

За даними Укргідрометцентру, найхолодніша погода у суботу очікується на Закарпатті. На півдні – від +1 до +3, на сході – від -2 до 0, у центрі – від -1 до +1, на півночі – від -2 до 0, на заході – від -2 до -1 градусів.

У Києві в цей день очікується мокрий сніг. Опади розпочнуться вранці 17 грудня та триватимуть до вечора 18 грудня.

Температура у місті залишатиметься на рівні від -1 до +2 градусів за Цельсієм, а швидкість вітру становитиме від 7 до 12 м/с.