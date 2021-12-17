У 2022 році Міністерство внутрішніх справ України отримає 50 гелікоптерів виробництва компанії Aurbus Helicopters. про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

– На наступний рік маємо дуже амбітні плани на якісне оснащення технікою та статус найбільшого у Європі парку авіатехніки. Так, ми отримаємо 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Aurbus Helicopters, – міністр.

За його словами, МВС планує побудувати Ситуаційний центр моніторингу, який займатиметься аналізом супутникових термознімків та допоможе запобігати стихіям на ранній стадії.

До того ж МВС планує збільшити авіапарк Державної служби з надзвичайних ситуацій.

– Уся ця техніка забезпечуватиме реалізацію двох надважливих проектів – Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки. Першим ми покриємо мапу України пунктами базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації і транспортування донорських біоматеріалів, – зазначив Денис Монастирський.

Щодо Європейського хабу пожежної безпеки, то завдяки йому рятувальники зможуть попередити до 90% лісових пожеж, використовуючи протипожежні літаки заводу Антонова. Сьогодні мають підписати угоду щодо першого такого літака.

Джерело: Денис Монастирський

Фото: Facebook-сторінка Дениса Монастирського