Одеський художній музей передали у державну власність

Одеський художній музей передали Міністерству культури України. За відповідне рішення проголосували депутати Одеської обласної ради. За передачу висловилися 43 обранці.

Музей був підпорядкований обласній раді. Під час засідання також пропонувалося перейменувати заклад на Музей імені Маразлі, але її відхилили.

За словами депутатів, націоналізація музею стала першим кроком до його передачі.

Вони вважають, що таке рішення може сприяти розвитку закладу та збільшити заробітну плату для його працівників.

Одеський художній музей розташований у будівлі садиби Наришкіних (палац Потоцьких), що вважається однією із найперших визначних архітектурних пам’яток Одеси.

Палац виконаний у стилі класицизм та розташований на вулиці Софіївській, 5а.

Палац зводили у період 1823-1828 років. У 1888 році його придбав одеський міський голова Григорій Маразлі — громадський діяч, колекціонер та філантроп. Через чотири роки він передав палац місту з метою створення в ньому музею витончених мистецтв.

У музеї представлені твори таких митців, як: Михайло Врубель, Ілля Рєпін, Іван Айвазовський, Тарас Шевченко, Микола Пимоненко, Олександр Мурашко, Марія Примаченко, Валентин Сєров, Зінаїди Серебрякової, Василя Верещагіна тощо.

Джерело: Суспільне