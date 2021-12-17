Синоптики дали попередній прогноз погоди у Харкові на Новий рік та Різдво 2022 року. Точніший буде за п’ять днів до дати.

Першими Різдво святкують католики та протестанти, які живуть за григоріанським календарем.

Погода в Харкові на Різдво 25 грудня

У Святвечір, тобто в ніч з 24 на 25 грудня, у Харкові очікується мокрий сніг із дощем та мороз до -4 градусів. Вдень потеплішає до +6 градусів, опади не припиняться.

Погода у Харкові на Новий рік 2022

У новорічну ніч у Харкові буде по-справжньому зимова погода. Попередньо очікується невеликий сніг.

У ніч із 31 грудня на 1 січня стовпчик термометра опускатиметься до -6 градусів. У перший день 2022 року температура повітря підніметься до -3, весь день похмуро.

Погода у Харкові на Різдво 7 січня

У Різдвяну ніч, з 6 на 7 січня, синоптики прогнозують 12-градусний мороз, без опадів, удень трохи потеплішає – до -9.

Водночас іноді виглядатиме сонце.

Джерело: Gismeteo