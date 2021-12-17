Синоптики дали попередній прогноз погоди у Харкові на Новий рік та Різдво 2022 року. Точніший буде за п’ять днів до дати.
Першими Різдво святкують католики та протестанти, які живуть за григоріанським календарем.
Погода в Харкові на Різдво 25 грудня
У Святвечір, тобто в ніч з 24 на 25 грудня, у Харкові очікується мокрий сніг із дощем та мороз до -4 градусів. Вдень потеплішає до +6 градусів, опади не припиняться.
Погода у Харкові на Новий рік 2022
У новорічну ніч у Харкові буде по-справжньому зимова погода. Попередньо очікується невеликий сніг.
У ніч із 31 грудня на 1 січня стовпчик термометра опускатиметься до -6 градусів. У перший день 2022 року температура повітря підніметься до -3, весь день похмуро.
Погода у Харкові на Різдво 7 січня
У Різдвяну ніч, з 6 на 7 січня, синоптики прогнозують 12-градусний мороз, без опадів, удень трохи потеплішає – до -9.
Водночас іноді виглядатиме сонце.
Джерело: Gismeteo