Через черги на кордоні Польща звільнила українських далекобійників від Covid-тестування

Польща переглянула встановлені правила в’їзду та звільнила далекобійників з України від тестування на коронавірус.

Причиною стали критичні черги вантажівок на українсько-польському кордоні.

Згідно з новими правилами, при в’їзді в Польщу ПЛР-тест не потрібен:

особам, які перетинають кордон у рамках виконання роботи – йдеться про водіїв вантажного транспорту, обслуговуючий персонал літаків та поїздів тощо;

учням, студентам та викладачам навчальних закладів, які складають екзамени або проводять їх;

дітям віком до п’яти років;

Нагадаємо, з 15 грудня у Польщі почали діяти нові правила в’їзду для громадян країн, що не входять до ЄС. Так, негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус зобов’язані пред’являти усі туристи, зокрема й вакциновані.

Вже 16 грудня на українсько-польському кордоні почали фіксувати черги із вантажівок.