Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Через черги на кордоні Польща звільнила українських далекобійників від Covid-тестування

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Через черги на кордоні Польща звільнила українських далекобійників від Covid-тестування

Польща переглянула встановлені правила в’їзду та звільнила далекобійників з України від тестування на коронавірус.

Причиною стали критичні черги вантажівок на українсько-польському кордоні.

Згідно з новими правилами, при в’їзді в Польщу ПЛР-тест не потрібен:

  • особам, які перетинають кордон у рамках виконання роботи – йдеться про водіїв вантажного транспорту, обслуговуючий персонал літаків та поїздів тощо;
  • учням, студентам та викладачам навчальних закладів, які складають екзамени або проводять їх;
  • дітям віком до п’яти років;

Нагадаємо, з 15 грудня у Польщі почали діяти нові правила в’їзду для громадян країн, що не входять до ЄС. Так, негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус зобов’язані пред’являти усі туристи, зокрема й вакциновані.

Вже 16 грудня на українсько-польському кордоні почали фіксувати черги із вантажівок.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка