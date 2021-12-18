Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі заявив, що кримінальне провадження щодо нього в Росії завели через його нібито громадянську позицію. Про це він розповів в інтерв’ю одному з видань.

– Якщо ми беремо все, що кажуть у Росії, за чисту монету, то скажу — це брехня. Давайте визначимося, хто для нас Росія. Я визначився на 100% у 2015 році. Я був на Майдані, про що ніколи в житті не кричав. Не вішав плакатів. Я ніколи не міг уявити собі, що я — людина, яка служила цій країні, — буду звинувачений у тому, що я проросійської спрямованості. Я — не громадянин Росії і не є ним — ні понятійно, ні фактично, – сказав Гогілашвілі.

На пряме запитання, чи є у колишнього заступника міністра судимості в Росії, Гогілашвілі відповів, но немає.

– У мене є кримінальне провадження, яке на мене завели через екстремізм та мою громадянську позицію у 2015 році. Потім, у 2016 році моїх батьків викликали до ФСБ, – сказав Олександр Гогілашвілі.

За його словами, український паспорт він отримав за загальною процедурою у 2019 році. А ще стверджує, що отримав посвідку на проживання в Україні до початку своєї роботи в Міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, що 13 грудня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Звільненню передував скандал.

10 грудня у соцмережах з’явилося відео, на якому фігурує Олександр Гогілашвілі. На кадрах видно, що він намагався потрапити до зони проведення ООС через один з блокпостів.

Поліціянти, які зупинили його автівку, попросили надати документи для перевірки. Але Гогілашвілі у грубій формі почав сперечатися з ними. Найбільше його обурило те, що ніхто з правоохоронців не впізнав заступника голови МВС в обличчя.

Проте правоохоронці діяли за інструкцією, тому відмовилися пропускати Гогілашвілі, оскільки той не надав усіх необхідних документів.

Після того, як скандал набув розголосу, президент Володимир Зеленський закликав уряд звільнити заступника міністра внутрішніх справ.

Джерело: Бабель

Фото: Олександр Гогілашвілі