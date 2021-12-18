Екс-заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі в інтерв’ю одному із видань розповів, чому разом з ним у будинку живе керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

Раніше журналісти опублікували розслідування, в якому зокрема зазначалося, що голова розвідки Буданов разом із дружиною тимчасово проживають у будинку Олександра Гогілашвілі, що у селі Хотів на Київщині.

За словами колишнього високопосадовця, у помешканні очільника ГУР наразі триває ремонт.

– Я не живу з Кирилом Будановим. Так, ми йдемо в Європу, але не все так сумно. У Кирила триває ремонт у квартирі. Я запросив його та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який я орендую, – сказав Гогілашвілі.

На запитання журналіста, чи обговорювали вони якісь речі, які стосувалися б національної безпеки, Гогілашвілі заперечив.

– Боже борони, ніколи в житті… Так, ми дружимо. Так, ми спілкуємось. Є просто Сашко та Кирило, а є Олександр Генріхович та Кирило Олексійович. Це різні речі, – сказав колишній заступник міністра.

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Скандал за участю Гогілашвілі

10 грудня у соцмережах з’явилося відео, на якому фігурує Гогілашвілі. На кадрах видно, що високопосадовець намагався потрапити до зони проведення ООС через один з блокпостів. Проте поліціянти не пропустили його автівку, бо він не надав необхідні документи для перевірки.

Найбільше Гогілашвілі обурило те, що ніхто з правоохоронців не впізнав заступника голови МВС в обличчя.

Проте правоохоронці діяли за інструкцією, тому відмовилися пропускати Гогілашвілі, оскільки той не надав усіх необхідних документів.

Після того, як скандал набув розголосу, президент Володимир Зеленський закликав уряд звільнити заступника міністра внутрішніх справ.

13 грудня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через гучний скандал.

Джерело: Бабель