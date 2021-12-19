Стало відоме ім’я українського бійця, який загинув під обстрілом у зоні ООС

Стало відомо ім’я військовослужбовця, який загинув у зоні проведення ООС 16 грудня.

Ним виявився військовий родом з Луганщини Станіслав Запорожець. Йому було лише 30 років.

Станіслав потрапив під обстріл проросійських бойовиків: поранення виявилося несумісним із життям. Вдома на нього чекали матір та молодший брат.

Станіслав Запорожець служив у лавах 74 окремого розвідувального батальйону. Найближчим часом його тіло повернуть додому для поховання.

Командування та особовий склад ООС висловили співчуття рідним героя, який загинув за Україну.

Доба на Донбасі

Протягом дня 18 грудня проросійські бойовики сім разів порушували тишу на Донбасі.

Внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець. Зараз його стан стабільний, військовий перебуває під наглядом медиків.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не порушуючи Мінських домовленостей.

Джерело: Повернись живим