Колишній заступник міністрі внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі запевнив, що він не має громадянства Російської Федерації. Про це він розповів в інтерв’ю одному з видань.

– Я не громадянин Російської Федерації, я колишній громадянин Росії. Немає у мене російського громадянства. Я не маю ані російського паспорта, ані російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського я не маю. Це мій вибір. Моя громадянська позиція, – сказав Гогілашвілі.

На запитання, чому він вирішив приїхати до України, колишній високопосадовець відповів, що його запросили на роботу займатися волонтерською діяльністю, спеціалістом зі зв’язків із громадськістю.

Українське громадянство Олександр Гогілашвілі отримав у 2019 році.

– У мене все в рамках законодавства. Дозвіл на тимчасове проживання, постійне проживання, – розповів Гогілашвілі.

Скандал за участю Гогілашвілі

10 грудня у соцмережах з’явилося відео, на якому фігурує Гогілашвілі. На кадрах видно, що високопосадовець намагався потрапити до зони проведення ООС через один з блокпостів. Проте поліціянти не пропустили його автівку, бо він не надав необхідні документи для перевірки.

Найбільше Гогілашвілі обурило те, що ніхто з правоохоронців не впізнав заступника голови МВС в обличчя.

Проте правоохоронці діяли за інструкцією, тому відмовилися пропускати Гогілашвілі, оскільки той не надав усіх необхідних документів.

Після того, як скандал набув розголосу, президент Володимир Зеленський закликав уряд звільнити заступника міністра внутрішніх справ.

13 грудня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через гучний скандал.

Джерело: Бабель