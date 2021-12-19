У неділю, 19 грудня, біля будівлі Верховної Ради в Києві запалили вогні на новорічній ялинці. Церемонію організували до Дня святого Миколая.

Як зазначили у прес-службі ВР, це вперше за історію українського парламенту відбулася така церемонія.

– Вперше за всю історію парламенту України ми започаткували нову традицію. Це відкриття парламентської ялинки, – зазначив спікер Руслан Стефанчук, який брав участь у церемонії.

Ялинку встановили на площі Конституції біля ВР. Її висота складає 14 метрів. Ялинку прикрашають 500 іграшок, а також 10 тис. лампочок у гірляндах. Біля новорічного дерева розташовані підсвічені 3D-фігури оленів та ялинок.

Є й інсталяція-фоторамка, де кожен може сфотографуватися.

Під час відкриття новорічної локації біля парламенту виступив Національний заслужений академічний народний хор України ім. Григорія Верьовки, який виконав кілька композицій. Водночас актор в образі Святого Миколая урочисто запалив святкові вогні на ялинці.

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Як зазначив у коментарі журналістам після церемонії перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, новорічне дерево встановили за кошти КМДА (проте суму він не назвав).

Нардеп запевнив, що Верховна Рада нічого не витрачала на встановлення ялинки. Корнієнко також поінформував, що ялинка – штучна.

– Я не знаю, скільки коштувало місту. Вони проводили мистецький конкурс на всі ці ялинки. Думаю, в рамках загального бюджету Нового року ви про це дізнаєтеся. Верховна Рада точно нічого тут не витрачала. Єдине наше було прохання – щоб це була все-таки екологічна ялинка. Вона екологічна, штучна повністю. Немає ніяких загроз живим деревам, – зазначив він.

За словами першого віце-спікера, Рада надала згоду на встановлення ялинки після консультацій із Управлінням держохорони, яке охороняє будівлю. Там запевнили, що ніяких загроз для парламентської будівлі нова новорічна локація не створює.

– Я не думаю, що тут буде якийсь аналог новорічного містечка. Тому що все-таки і площа Конституції, і Маріїнський парк поруч… Але я думаю, що це буде ще одне цікаве місце для киян, – додав Корнієнко.

Сотні іграшок та гірлянди: в Києві біля будівлі Ради вперше відкрили новорічну локацію з ялинкою / 4 фотографии

Напередодні, 18 грудня, у Києві урочисто запалили головну ялинку країни, розташовану в центрі столиці на Софійській площі. Тема головної локації присвячена Різдвяній ночі, коли народився Ісус Христос. Висота головної ялинки країни становить 31 метр. Її прикрашають понад 20 тис. іграшок, а над деревом засяяла 10-кілометрова гірлянда у вигляді великого купола.

Тим часом у Маріуполі стався інцидент на головній площі міста: там обвалилася новорічна прикрашена ялинка. Дерево не витримало натиску вітру і переломилося навпіл.

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Джерело: Верховна Рада, Руслан Стефанчук, Слуга народу

Фото: Верховна Рада