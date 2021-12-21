Держава забезпечить виплату 1 тис. грн усім українцям, які отримали повний курс вакцинації проти Covid-19. Для цього виділять необхідний обсяг коштів.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма.

За його словами, поки що передбачені кошти для виплат 11 млн українців: 8 млрд грн цього року, а також 3 млрд грн – наступного.

– Ми абсолютно впевнені, що цього року буде достатньо 8 млрд грн, які ми виділили. На наступний рік зараз заброньовано, вже виділено 3 млрд грн. Тобто це для 11 млн громадян, – зазначив Шурма.

Він запевнив, що якщо кількість бажаючих взяти участь у програмі єПідтримка (з виплат Covid-тисячі) зростатиме, то при першому перегляді державного бюджету будуть виділені додаткові кошти.

За словами Шурми, держава готова виділити навіть понад 30 млрд грн для виплат усім вакцинованим українцям.

– Хочу запевнити всіх громадян України, що держава виділить рівно стільки коштів, скільки громадян зареєструється для участі у цій програмі… Якщо всі повнолітні, понад 30 млн громадян України, отримають повний курс вакцинації та зареєструються для участі в програмі, то держава виділить понад 30 млрд грн для виплат, – наголосив заступник керівника ОПУ.

З неділі, 19 грудня, повноцінно стартувала програма єПідтримка, в рамках якої українці отримуватимуть по 1 тис. грн. В ній можуть взяти участь повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни України віком від 18 років.

На початку грудня Верховна Рада України ухвалила законопроект №6297, який передбачає виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям. На ці цілі з державного бюджету на 2021 рік виділять 8 млрд грн. Документ уже підписав президент України Володимир Зеленський.