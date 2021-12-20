В Україні можуть посилити покарання за накопичування боргів за комунальні послуги, щоб виконати вимоги Міжнародного валютного фонду.

Це пов’язано з тим, що у нас погіршується ситуація із заборгованістю. Зараз на кожну українську родину припадає 4 тис. грн боргу за комуналку.

Наприклад, у жовтні українці сплатили за житлово-комунальні послуги лише 12,4 млрд грн з необхідних 16,4 млрд грн – це 75,2% від нарахованих за цей період сум.

Найбільша заборгованість на сьогодні – за постачання та розподіл природного газу (26,1 млрд грн), а також за тепло та гарячу воду (19,3 млрд грн).

Що буде, якщо довго не платити за комунальні послуги, Факти ICTV запитали у експертки з питань у галузі ЖКГ, засновниці ГО УПС Життя в моєму місті, голови ГО Кирилівський Гай Кристини Ненно.

Чи зросте вартість комунальних послуг у 2022?

За словами експертки, електроенергія у 2022 році здорожчає на 20-45% для побутових споживачів та на 50-70% – для бізнесу.

Вартість опалення та гарячої води зросте від 50% до 70%, водопостачання та каналізація здорожчають на 20-30%.

Газ для побутових споживачів буде дорожче на 15-20% (майже 9 грн за кубометр), а для теплокомуненерго газ коштуватиме на 30-50% більше, ніж раніше (не вище 8,5 грн за кубометр). Розподіл та доставка газу теж значно здорожчають – на 40-60% (це 4-5 грн).

Водночас подорожчання послуг ЖЕКів та керівних компаній наступного року можливе приблизно на 10%. Це пов’язано з тим, що з 1 грудня 2021 року зросла мінімальна зарплата.

Держава всіляко стримує зростання тарифів шляхом регулювання цін, проте всі рішення щодо КП ухвалює Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вона розглядатиме цю пропозицію у грудні на наступний рік.

Якщо Комісія рішення про підвищення тарифів ухвалить у грудні, то нові тарифи діятимуть вже із 1 січня 2022 року, а не після закінчення опалювального сезону, наголошує Ненно. На сьогодні всі тарифи залишаються чинними, згідно з постановою Кабміну.

Пеня за борги за комуналку

Згідно з законодавством, надавач послуг може почати нараховувати пеню в будь-який момент, якщо не отримав кошти у зазначений термін.

Загальний розмір сплаченої пені не може перевищити загальну суму боргу, а її нарахування може починатися з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну для внесення плати.

– У нас звикли за комуналку, за ті послуги, які майже неможливо відрізати, взагалі не платити, і як показує досвід, найчастіше це гаряча вода та опалення. І теплопостачальні компанії дійшли до того, що нараховують 3% на борг і додаткову інфляційну складову у вигляді пені, – каже Кристина Ненно.

У яких випадках боржнику загрожує суд, арешт майна та рахунків

Якщо споживач не платить і далі, надавач послуг може звернутися до суду, щоб примусово стягнути заборговані кошти. Наразі ця процедура проводиться спрощено: позивач надає усі необхідні документи, і суд відбувається без виклику до нього боржника.

– Тобто споживач одразу отримує судове рішення у вигляді судового наказу. Як показує практика, оскаржувати цей судовий наказ дуже складно і майже неможливо, – каже експертка.

У разі ігнорування споживачем комунальних послуг судового рішення, його виконання покладається на плечі державних або приватних виконавців, і ті вже можуть накласти арешт на майно чи рахунки.

Водночас, як зауважує експертка, виселити вас із житла або земельної ділянки можна лише у тому разі, якщо сума боргу перевищує 120 тис. грн.

Окрім того, споживача мають право відключити від послуги.