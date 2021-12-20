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Різке похолодання до -13 морозу: прогноз погоди в Україні на 21 грудня

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дівчина на морозі

У вівторок, 21 грудня, синоптики прогнозують похолодання в усіх регіонах України, місцями у нічний час доби температура повітря опускатиметься до -13 градусів, скрізь невеликий сніг.

У північних областях буде найхолодніше: вночі та вранці -8 -13, вдень -5 -13.

На Півдні країни вночі -3 -6, вдень потепліє: від -3 до +1.

Від -5 до -10 градусів буде вночі у західних регіонах, вдень – максимум -7.

На Сході вночі та вранці -6 -11, вдень стовпчики термометрів трохи піднімуться – від -2 до -8.

У Центрі країни вночі -7-11, вдень -4-8.

У Києві 21 грудня сніг, уночі та вранці -9 -11, вдень – від -6 до -8.

Погода на 21 грудня 2021

Детальний прогноз погоди на тиждень в Україні читайте на Фактах  ICTV. Він принесе похолодання, мокрий сніг та ожеледь на дорогах.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Dreamstime

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