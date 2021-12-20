Шмигаль анонсував виплату тисячі гривень українцям, вакцинованим за кордоном

Громадяни України, які отримали щеплення від коронавірусу за кордоном, також матимуть можливість взяти участь у програмі єПідтримка, в рамках якої вакцинованим українцям виплачується по тисячі гривень.

Про це під час селекторної наради у президента Володимира Зеленського заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Люди, які були вакциновані визнаними у світі вакцинами, також мають отримати можливість скористатися програмою президента еПідтримка. Необхідно надати їм можливість перенести свої сертифікати в Дію, – заявив очільник уряду.

У міністерстві охорони здоров’я зазначили, що відповідній категорії осіб вже дозволили отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

В свою чергу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що послугою єПідтримка скористалися вже 3,6 млн українців, з яких вже майже 2 млн отримали свої кошти.

Він також додав, що до програми вже приєдналося шість банків, а ще десять проходять процес підключення.

Нагадаємо, напередодні Федоров звітував про повноцінний запуск проекту єПідтримка в мобільному додатку Дія.

За його словами, Україна першою у світі технічно реалізувала подібну інноваційну послугу.

У банках відкрили вже 4,1 млн спеціальних карток, а 2,7 млн ​​українців подали заяви на виплату тисячі грн за вакцинацію двома дозами.