Співробітники ДПСУ отримали право збивати дрони та перехоплювати їхнє управління

Україна найближчим часом закупить для Державної прикордонної служби спеціальні засоби, що дозволяють виявляти безпілотники, а також перехоплювати їхнє управління або збивати.

Про це заявив начальник управління організації прикордонної служби Сергій Вороний, повідомляє прес-служба відомства.

Крім того, ДПСУ ініціювала низку змін до законодавства, які були підтримані профільними органами влади.

За його словами, останніми роками суттєво почастішали випадки використання БПЛА для злочинної діяльності. Зокрема, дрони застосовуються для контрабанди цигарок.

Вороний нагадав, що нещодавно набули чинності зміни до закону України про Держприкордонслужбу, які удосконалили порядок застосування співробітниками ДПСУ спецзасобів та військової техніки для запобігання протиправній діяльності на кордоні.

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Нова редакція документа, зокрема, дає право прикордонникам застосовувати проти дронів-порушників зброю та спецзасоби.

Крім того, у серпні уряд також вніс зміну до своєї постанови щодо прикордонного режиму, зобов’язавши власників, пілотів та операторів повітряних суден інформувати підрозділ ДПСУ про запланований політ у прикордонній зоні.

– Хочу зазначити, що в даному випадку зброя буде застосовуватися без попередження, – наголосив Вороний.

Він додав, що фахівці ДПСУ при розробці своїх рекомендацій вивчали досвід країн Європейського Союзу, а також США та Ізраїлю щодо застосування відповідних засобів.