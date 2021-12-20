Станом на сьогодні громадяни в Україні вже витратили понад 100 млн грн, отримані за вакцинацію проти Covid-19. Більшу частину від цієї суми українці витратили на книги.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

– Вже видно пріоритети, куди громадяни витрачають отримані кошти. На сьогодні витрачено трохи більше ніж 100 млн гривень. Лідером серед оплат є придбання книг. На третьому місці – заклади культури і театри, – наголосив Шурма.

Він уточнив, що понад 80% усіх платежів, які здійснюються в рамках програми, відбуваються онлайн.

Шурма також запевнив, що програма буде й далі розвиватися. Вже найближчим часом до неї долучать ліки, на які зможуть витратити свою Covid-тисячу громадяни у віці понад 60 років.

Загалом програма діятиме протягом року, і до неї обіцяють постійно додавати нові категорії, розвивати та відстежувати потреби суспільства.

Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що вже понад три млн українців успішно скористалися послугою єПідтримка. За даними міністра, найчастіше українці витрачають ці кошти на купівлю книжок і квитків у кінотеатри (й трохи менше – на залізничні квитки).