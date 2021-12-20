Співробітники правоохоронних органів провели понад 141 тис. перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевізників з 21 жовтня. Лише за минулий тиждень було здійснено близько 11 тис. інспекцій.

За наслідками перевірок було складено 1 111 адміністративних протоколів за фактом порушення карантинних обмежень, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зокрема, пасажири, водії, а також деякі члени екіпажів авіатранспорту не мали з собою сертифікатів вакцинації або негативних результатів тестів на коронавірус.

Перевірки в основному проводилися на автомобільному транспорті (більше 118 тис.) та на залізничних вокзалах (близько 22 тис.). Ще близько тисячі інспекцій пройшло на авіатранспорті.

З 21 жовтня поліція склала 1111 адмінпротоколів за порушення карантину у транспорті / 3 фотографии

Крім того, поліцейські також виявили майже 1,3 тис. фактів нелегальних перевезень.

Усього за тиждень з 13 по 19 грудня правоохоронці склали проти громадян країни близько 1,4 тис. адміністративних протоколів за ч.1 ст.44-3 (Порушення карантинних правил).

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що завдяки високим темпам вакцинації населення в країні вдасться уникнути запровадження жорсткого локдауну.

За його словами, наразі на тиждень вакцинується понад мільйон людей, що дозволило провести імунізацію понад 40% дорослого населення.

Водночас глава уряду додав, що носіння масок та інші обмеження діятимуть доти, доки не буде вакциновано 70% населення країни.