З 21 жовтня поліція склала 1111 адмінпротоколів за порушення карантину у транспорті

Співробітники правоохоронних органів провели понад 141 тис. перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевізників з 21 жовтня. Лише за минулий тиждень було здійснено близько 11 тис. інспекцій.
За наслідками перевірок було складено 1 111 адміністративних протоколів за фактом порушення карантинних обмежень, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зокрема, пасажири, водії, а також деякі члени екіпажів авіатранспорту не мали з собою сертифікатів вакцинації або негативних результатів тестів на коронавірус.
Перевірки в основному проводилися на автомобільному транспорті (більше 118 тис.) та на залізничних вокзалах (близько 22 тис.). Ще близько тисячі інспекцій пройшло на авіатранспорті.
Крім того, поліцейські також виявили майже 1,3 тис. фактів нелегальних перевезень.
Усього за тиждень з 13 по 19 грудня правоохоронці склали проти громадян країни близько 1,4 тис. адміністративних протоколів за ч.1 ст.44-3 (Порушення карантинних правил).
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що завдяки високим темпам вакцинації населення в країні вдасться уникнути запровадження жорсткого локдауну.
За його словами, наразі на тиждень вакцинується понад мільйон людей, що дозволило провести імунізацію понад 40% дорослого населення.
Водночас глава уряду додав, що носіння масок та інші обмеження діятимуть доти, доки не буде вакциновано 70% населення країни.