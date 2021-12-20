За півтора року роботи Благодійний фонд Сергія Притули зібрав 6,5 млн грн допомоги через Patreon

У День Святого Миколая політик і волонтер Сергій Притула представив свій Благодійний фонд на зустрічі з патронами в Києві.

За півтора року роботи він зібрав на допомогу 6,5 млн грн ($237 тис.). Гроші переказували підписники на Patreon, акаунт Сергія на цій платформі отримує найбільше внесків в Україні. Також до загальної суми Сергій Притула додає і кошти своєї родини.

— Проблем в Україні, які не встигає покривати держава, на жаль, дуже багато. Я відчуваю себе посередником між тими, хто хоче допомогти, але не знає, як, і тими, кому допомога потрібна, однак бояться звернутися. Тому ваші пожертви ми вкладаємо у добрі справи, — пояснює Сергій Притула.

Благодійний фонд — один із двох напрямів волонтерської діяльності Сергія Притули. Для допомоги військовим він збирає гроші на окремий волонтерський рахунок. Кошти з підписок на Patreon надходять на соціальну допомогу центрам реабілітації, лікування дітей-сиріт та людей з інвалідністю.

— Ми відповідальні за гроші кожного нашого патрона. Зазвичай дякують фонду, а не патронам. Хоча насправді усе саме завдяки кожному долару, який жертвують на цій платформі, — розповіла керівниця фонду Ганна Гвоздяр.

Благодійний фонд працює з липня 2020 року. По допомогу до Благодійного фонду Сергія Притули організації та громадські ініціативи часто звертаються самі.

— Іноді ми можемо відгукнутися на чийсь запит, а іноді шукаємо у регіонах самостійно. Нам у цьому допомагає мережа волонтерів у всій Україні, які діляться інформацією та радять, кому дійсно треба допомога, а не просто ноутбук чи плазма, — розповів Сергій Притула.

Загалом реалізували понад 20 таких проектів. Наприклад, для Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у прифронтовому Лисичанську придбали обладнання для кухні та зробили ремонт їдальні.

Фонд купив дві пральні машини для Олешківського дитячого будинку-інтернату. Понад 100 тис. грн надійшло на облаштування Навчального центру для Групи активної реабілітації людей на Київщині.

Сергій Притула подякував патронам за внески та довіру. Він зауважив, що підписники Patreon пропонували не лише грошові пожертви, а й допомогу Фонду з логістикою чи технічною підтримкою.

— Уже після зустрічі частина донорів збільшила суму свого внеску. Вперше за час існування мого акаунту на Patreon ми подолали позначку у $17 тис. пожертв на місяць. І такий результат ми маємо в першу чергу завдяки довірі людей, – переконаний він.

У 2022 році Фонд планує допомогти зі створенням трьох шелтерів — це притулки для жінок з дітьми, які зазнали домашнього насильства. Їх у трьох областях відкриє Православна церква України.