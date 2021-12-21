За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, сьогодні, 21 грудня, на дорогах по всій території буде небезпечно через ожеледицю.

Рівень небезпеки – І або жовтий.

Через погодні умови можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

А в Карпатах у вівторок утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) через значні снігопади та хуртовини.

Найбільше це стосується Iвано-Франкiвської, Львівської областей та Закарпаття.

Напередодні Київ засипало снігом, а в ніч на 21 грудня різко похолодало до -9 -11 градусів, вдень температура майже не зміниться – у діапазоні -7 -9, на дорогах ожеледиця.

На наступні два дні, 22 та 23 грудня, синоптики прогнозують у столиці холодну погоду: вночі -11 -13 морозу, вдень переважно -6 -8 градусів.