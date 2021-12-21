З четверга, 23 грудня, шість областей України переведуть з червоної до жовтої карантинної зони.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Таке рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як уточнюється, йдеться про Житомирську, Київську, Миколаївську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області.

Немчінов нагадав, що з 6 грудня в Україні діють оновлені правила жовтої зони, згідно яких відвідування громадських установ дозволено лише тим, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення від коронавірусу та має відповідний жовтий коронавірусний сертифікат (або довідку 063/о).

Те саме стосується обслуговування відвідувачів та клієнтів працівниками ресторанів, спортзалів та готелів.

Для відвідування громадських закладів, як уточнюється, можна використовувати негативний текст, який діє 72 години, або сертифікат про одужання від коронавірусної інфекції.

З 15 грудня у жовту зону перевели Вінницьку та Хмельницьку області.

Джерело: Олег Немчінов