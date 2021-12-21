Сніг та різке зниження температури перетворили дороги Києва на ковзанку. Через погодні умови вранці у столиці сталося кілька ДТП.
Зокрема, на площі Космонавтів сталася потрійна аварія. Ford занесло на слизькій дорозі, він підрізав іншу машину – і в них врізалася Toyota.
А на Чоколівському бульварі сталася ще одна дорожньо-траспортна пригода. ГАЗель розвернуло на дорозі, вона протаранила відбійник.
Водночас станом на 10.00 ситуація на дорогах Києва стабільна, значних заторів не стостерігається, оскільки комунальники працювали всю ніч – вивозили сніг, обробляли дороги протиожеледними засобами.
Ціни на таксі стабілізувалися. Вартість однієї поїздки коливається у діапазоні від 275 до 340 грн.
За даними КМДА, для обробки доріг залучалося 317 одиниць спецтехніки, з яких 114 – на тротуарах.
А вузькі доріжки, сходи підземних і надземних переходів, зупинки очищали 274 працівники із бригад з ручного прибирання.
Станом на 8.00 усі магістральні вулиці оброблені й розчищенні, триває доочистка тротуарів.
Роботу дорожників ускладнював сніг, а потім різке зниження температури від +1 до -7. Найближчої доби похолодає до -12 -14 градусів.