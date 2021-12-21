Сніг та різке зниження температури перетворили дороги Києва на ковзанку. Через погодні умови вранці у столиці сталося кілька ДТП.

Зокрема, на площі Космонавтів сталася потрійна аварія. Ford занесло на слизькій дорозі, він підрізав іншу машину – і в них врізалася Toyota.

А на Чоколівському бульварі сталася ще одна дорожньо-траспортна пригода. ГАЗель розвернуло на дорозі, вона протаранила відбійник.

Водночас станом на 10.00 ситуація на дорогах Києва стабільна, значних заторів не стостерігається, оскільки комунальники працювали всю ніч – вивозили сніг, обробляли дороги протиожеледними засобами.

Затори та ДТП у Києві: яка ситуація на дорогах через ожеледицю / 2 фотографии

Ціни на таксі стабілізувалися. Вартість однієї поїздки коливається у діапазоні від 275 до 340 грн.

За даними КМДА, для обробки доріг залучалося 317 одиниць спецтехніки, з яких 114 – на тротуарах.

А вузькі доріжки, сходи підземних і надземних переходів, зупинки очищали 274 працівники із бригад з ручного прибирання.

Станом на 8.00 усі магістральні вулиці оброблені й розчищенні, триває доочистка тротуарів.

Роботу дорожників ускладнював сніг, а потім різке зниження температури від +1 до -7. Найближчої доби похолодає до -12 -14 градусів.