Чорний сніг біля Бурштинської ТЕС: прем’єр пояснив, що стало причиною

Чорний сніг біля Бурштинської ТЕС у Прикарпатті з’явився через роботу теплогенеруючого об’єкту, і це відбувається не вперше.

Таку заяву 22 грудня зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Україна бачила цей випадок, коли сніг був сірого та чорного кольору. Такі випадки траплялись раніше. Дійсно, це, очевидно, наслідок роботи теплогенеруючого об’єкту, – сказав Шмигаль.

Він уточнив, що питання роботи Бурштинської ТЕС наразі перебуває на особистому контролі виконуючого обов’язки міністра екології України.

Також у зв’язку із чорним снігом є звернення нардепів від Прикарпаття.

Прем’єр повідомив, що голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук найближчим часом має здійснити інспектуючий візит на це підприємство.

– За потреби будуть включені правоохоронні органи. Безумовно, станція є сертифікованим та ліцензованим об’єктом. Безперечно, вона підлягає контролю з боку держави, – сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті у районі Бурштинської ТЕС випав чорний сніг.

У зв’язку з цим жителі Бурштинської та Галицької громад звинуватили ТЕС у забрудненні навколишнього середовища та ініціювали відкрите звернення до уряду, а також – до президента України.

Водночас представники Бурштинської ТЕС заперечують, що викиди з підприємства могли спричинити забруднення снігу та території громади.

За їхніми словами, у роботі станції не було технологічних порушень, а всі енергоблоки – обладнані електрофільтрами.

Бурштинська ТЕС розташована на Івано-Франківщині, на перетині ліній електропередач, які з’єднують Україну зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

У 1965-1969 роках в експлуатацію було введено 12 енергоблоків потужністю 200 МВт.

Переважно використовують у якості палива вугілля вітчизняних басейнів. Як допоміжне – використовують газ і мазут.

Ця ТЕС входить до складу ПАТ ДПЕК Західенерго.

З січня 2018 року по липень 2019 року Денис Шмигаль був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС та в.о. заступника генерального директора із соціальних питань ПАТ ДТЕК Західенерго.

Фото: скріншот відео Фактів ICTV