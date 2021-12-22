Фінансового директора MIMIER TRADE UKRAINE Максима Кириченка ледве не вбили у СІЗО

На колишнього директора з фінансів агротрейдингової компанії MIMIER TRADE UKRAINE Максима Кириченка було вчинено замах на вбивство.

Про це повідомила адвокатка підприємця Дар’я Шевченко.

Вона наголосила, що про напад на Кириченка у камері Київського слідчого ізолятора стало відомо зі слів її підзахисного – при особистому спілкуванні.

– 20 грудня приблизно о 18:30 невстановленим працівником ГУ Київського слідчого ізолятору було прийнято рішення перевести Максима Кириченка до платної камери №226 з камери №239, що начебто мало гарантувати безпеку та адекватні умови утримання. Раніше невідомий Кириченку співкамерник Юрій Алтухов заявив, що Кириченко, будучи на волі, нібито образив чоловіка східної національності. Через це, Кириченко має понести покарання. На підтвердження своїх слів Юрій Алтухов завдав удари ножем. Внаслідок поранення у постраждалого зафіксовано різані та колоті рани лівої руки. Одна рана дуже серйозна. Пошкоджено життєво важливі кровоносні судини, розрізано зв’язування, – зазначила адвокатка Кириченко.

Вона додає, що її підзахисний втратив багато крові, оскільки отримав рани, які загрожували та загрожують його здоров’ю та життю.

Подальші дії представників ГУ Київського слідчого ізолятору залишаються невстановленими, оскільки сам Максим Кириченко не може згадати перебіг подій після завданих йому поранень.

В даний час він потребує невідкладної медичної допомоги та лікування.

Адвокати підприємця зазначають, їх підзахисному не надається необхідна медична допомога. На думку адвокатів, за постраждалим з пораненнями такого ступеню тяжкості потрібен постійний нагляд лікарів. Як мінімум для того, аби уникнути розвитку сепсису.

Після нападу, незважаючи на прохання Кириченка, ніхто із співробітників СІЗО не зв’язався ні з його батьками, ні з адвокатами.

– Максим Кириченко був взятий під варту 13 грудня. 17 грудня було продовжено запобіжний захід на 60 днів, а вже за кілька днів його намагалися зарізати в камері. Схоже, що замовникам справи проти Кириченка-Гордієнка вигідне усунення саме першого, – припускає Дар’я Шевченко.

Особливо кричущим є той факт, що Кириченка змусили написати заяву про те, що він сам упав і порізався. Ніяких відповідей або пояснень від Міністерства юстиції України, чи Департаменту з питань виконання кримінальних покарань отримати не вдалося: телефони відомств не працюють.

– Це жахливо, що в країні, яка декларує європейські норми захисту прав людини, насправді неможливо домогтися реакції від органів, які повинні стежити за виконанням цих самих норм. Максима Кириченка звинувачують не у вбивстві, насильстві чи корупції. Підозра недоведена, а сама справа сфабрикована заради амбіцій кінцевого бенефіціара MIMIER TRADE UKRAINE. За відсутністю доказів єдиною надією слідства є визнання Кириченком своєї провини, – наголосила адвокат.

Вона також додала, що ДБР проводить досудове розслідування фактів створення замовного кримінального переслідування власником MIMIER TRADE UKRAINE щодо своїх підлеглих і Максим Кириченко є одним з ключових свідків у цій справі.

Як зазначила Дар’я Шевченко, що такі події не можуть відбуватися без сприяння співробітників СІЗО.

– Інакше як пояснити наявність ножа в іншого підозрюваного в камері? Це виглядає спланованою акцією, мета якої, шляхом застосування насильства та погроз, змусити Максима Кириченка змінити дані їм показання раніше, – зазначає адвокатка.

Дар’я Шевченко додала, що система не змінюється, і на місці Кириченка може виявитися будь-який менеджер, який з невідомих причин перестає подобатися своєму роботодавцю. Головне, щоб у роботодавця були гроші та зв’язки у правоохоронних органах та судах.

Кінцевим бенефіціарним власником MIMIER TRADE UKRAINE є бізнесмен Артур Гранц. Його інша компанія мережа магазинів ТОВ Д’юті фрі трейдінг декілька місяців тому опинилася в центрі скандалу щодо несплати акцизу та контрабанди цигарок.

Артур Гранц звинувачувся ЗМІ в схемах із заниження вартості орендованих приміщень, в контрабанді цигарок.