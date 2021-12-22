Людмила Кучма отримала нагороду Знакова постать позашкілля

З ініціативи громадськості Людмила Кучма, дружина другого президента України Леоніда Кучми, отримала почесну нагороду Знакова постать позашкілля.

Ця відзнака є ще одним визнанням внеску українських жінок у становлення української державності. Разом зі своїм чоловіком Людмила Кучма впродовж багатьох років працювала у ракетно-космічній галузі.

Уся її робота першої леді була системною, масштабною, фундаментальною. Саме тоді в Україні з’явилась благодійність як форма суспільної відповідальності людей, які готові допомогти іншим стати сильнішими.

Вона започаткувала в Україні підтримку паралімпійського руху і вже незабаром після цього досягнення наших спортсменів вражали весь світ.

Під її опікою були лікарні, дитбудинки, місця несвободи, будинки для людей похилого віку. І завдяки наполегливості Людмили Кучми підтримка обдарованих дітей та молоді стала питанням національної безпеки.

Саме за роботу зі школами мистецтв, будинками дитячої творчості, гуртками, станціями юних техніків, науковими центрами для юнацтва педагоги і відзначили Людмилу Кучму.

Адже її внесок у розвиток соціальної політики України і досі є неперевершеним прикладом сміливості, працелюбності та сили.