Похвалили дороги та Дію: де українці побачили найбільше покращення у 2021

Перемога боксера Олександра Усика (35%), успіх українських паралімпійців у Токіо (32%) та програма Велике будівництво (31%) – це три головні досягнення України в 2021 році, за результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг (16-18 грудня).

Ще 20% українців одним із досягнень назвали розширення послуг додатку Дія, вакцинацію від коронавірусу та вихід збірної з футболу до чвертьфіналу Євро-2020.

За виступ країни на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми обслуговування українською мовою проголосували по 15% респондентів.

Трохи менше, близько 13-14%, вважають основним досягненням закон про олігархів та санкції проти Медведчука, 7-9% – старт ринку землі та договір про відкрите небо з ЄС, і 4-5% – Кримську платформу й виступ гурту Go-A на Євробаченні.

Жодних досягнень не побачили лише 2% опитаних.

Серед сфер, де, на думку українців, відбулися найбільші покращення у 2021 – стан доріг (60%) та цифрові технології (майже 50%).

Щоправда, 28% не змогли оцінити розширення послуг мобільного додатку Дія.

Покращення міжнародного іміджу України побачили 20% респондентів (28% – відсутність змін, 40% – погіршення), у безпеці на дорогах – 19% (34% – немає змін, 41% – стало гірше), якості медобслуговування – 17% (31% – без змін, 45% – погіршення), якості освіти – 12% (28% – без змін, 40% – погіршення).

Соціологічна група Рейтинг провела 16-18 грудня дослідження суспільно-політичних настроїв населення України за підсумками 2021 року.

Методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2,5 тис. респондентів віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, похибка репрезентативності дослідження за довірчої ймовірності 0,95 не більше ніж 2%.