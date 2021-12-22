На засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 22 грудня встановили тарифи на послуги з розподілу газу у 2022 році.

Це рішення торкнеться 40 операторів газорозподільних систем (ГРС).

– Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається, – сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час засідання.

Він уточнив, що регулятор та облгази наразі знаходять шляхи для того, щоб оператори, як і раніше, купували газ за 7,42 грн/куб. м.

Цю ж цифру, за словами Тарасюка, закладено в тариф на розподіл газу.

Найвищі тарифи щодо розподілу газу на 2022 рік встановлені на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць: для споживачів ПрАТ Гадячгаз, ПАТ Лубнигаз, АТ Миколаївгаз, АТ Закарпатгаз, АТ Тисменицягаз, АТ Чернівцігаз та АТ Харківгаз.

Найнижчі – для споживачів АТ Криворізгаз – 0,53, АТ Київгаз – 0,32, АТ Черкасигаз – 0,57, АТ Харківгаз – 043, ПрАТ Кременчукгаз – 046 грн/куб. м.