Громадяни України, які вакцинувалися проти Covid-19 за кордоном, вже мають можливість отримати 1 тис. грн за програмою єПідтримка.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, алгоритм дій українців, вакцинованих за кордоном, такий:

• спершу потрібно звернутися до сімейного лікаря, який може внести інформацію про вакцинацію в електронну медичну систему;

• після цього можна згенерувати Covid-сертифікат у додатку Дія;

• наступний крок – подання заявки на отримання послуги в рамках програми єПідтримка.

– Це системно запрацювало по всій країні – можливість внести сімейними лікарями інформацію про те, що ви отримали щеплення за кордоном, в електронну медичну систему. Після цього людина зможе згенерувати Covid-сертифікат у Дії і отримати послугу. Тому сьогодні є такий чіткий алгоритм. Якщо ви вакцинувалися за кордоном – до сімейного лікаря. В нього вже є технічні й нормативні можливості внести інформацію, – наголосив Федоров.

Міністр також нагадав про три критерії, яким повинні відповідати громадяни для участі в програмі: вік від 18 років; отримання двох доз щеплення проти коронавірусу; наявність громадянства України.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що громадяни України, які отримали щеплення проти коронавірусу за кордоном, також матимуть можливість взяти участь у програмі єПідтримка.

Програма з отримання 1 тис. грн за Covid-вакцинацію офіційно стартувала в Україні з 19 грудня. Як оформити виплату – читайте в матеріалі.