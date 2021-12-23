Близько 52 батальйонно-тактичних груп дислокуються вздовж кордону з Україною – Залужний

На сьогоднішній день вздовж кордону з Україною дислоковано приблизно 52 батальйонно-тактичні групи.

Таку думку висунув головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

– Вони здійснюють рух упродовж держкордонів України. Але хочу нагадати, що, наприклад, у квітні цього року їх було 62. Та й узагалі вони можуть збільшити групування до 150 БТГ, – підкреслив Залужний.

За його словами, українська армія спостерігає, готується до можливого вторгнення та аж ніяк не розслаблюється.

Залужний зазначив, що за минулий тиждень збільшення кількості російських військ РФ в оккупованому Криму було незначним.

– Ми нарахували приблизно 1500-1800 осіб, – підсумував генерал-лейтенант.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про необхідність широкого військового обліку жінок.

За його словами, проте цей процес слід проводити поступово.

Залужний зазначив, що жінкам не варто панікувати та бігти до армії.

Фото: ЗСУ