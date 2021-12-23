Е-малятко, електронний підпис та цифровий код платника: в ДПС розповіли про нові послуги

Після інтеграції в застосунку Дія в Податковій оновились електронні сервіси – у тому числі, для ФОПів.

Про це розповіла начальник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганна Чуб.

Так, Автоматична реєстрація ФОП в Дії спростила ведення бізнесу. Ця послуга надає можливість фізичній особі під час реєстрації підприємцем обрати спрощену систему оподаткування.

– Реєстрація автоматична – без участі державного реєстратора, достатньо подати заяву. Це зручно та безкоштовно. На заяву людина витрачає до 10 хвилин, сама реєстрація відбувається майже за хвилину,- пояснила авторка блогу.

Вона також нагадала, що Міністерство цифрової трансформації спільно з ДПС створили і зараз втілюють низку новацій.

Ключова мета – реалізувати у системі оподаткування такі проекти цифрової трансформації, за допомогою яких адмініструвати та сплачувати податки буде зручно і просто.

– Скажімо, найпопулярнішим Е-сервісом ДПС – Електронним кабінетом – людина може скористатися у будь-який час доби та у будь-якому місці – головне, щоб там були Інтернет та гаджет (навіть смартфон). Жодного додаткового програмного забезпечення не потрібно,- уточнила Ганна Чуб.

Вона повідомила, що користуватися податковими електронними сервісами зараз стало легше.

Мінцифри та ДПС спростили вхід до Електронного кабінету – для швидкого доступу достатньо лише QR-коду.

Ще один вдалий приклад спрощення: з серпня цього року Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС також приєднався до застосунку Дія.

Це означає, що кожен українець може тепер легко отримати кваліфікований електронний підпис чи печатку. Достатньо звернутись до ДПС (точніше – до надавача електронних послуг). При цьому не знадобиться традиційне надання копій паперових документів.

Ганна Чуб також назвала й інші проекти, які вже працюють:

– Е-малятко – проведення реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) під час державної реєстрації народження дитини, а також – отримання паспорта громадянина України вперше (ID14);

– цифровий РНОКПП (цифровий реєстраційний номер платника податків (еРНОКПП)) – це відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в Картці платника податків у мобільному додатку Дія;

– шеринг документів – це відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у цифрових документах, під час процедур реєстрації, внесення змін або отримання відомостей з ДРФО.