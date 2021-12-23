Минулого тижня, 17 грудня, в Україні набув чинності указ Міноборони про розширення списку професій жінок, який зобов’язує їх стати на військовий облік.

Кого стосуються зміни, хто під них потрапляє та як уникнути призову – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Згідно з текстом документа, опублікованого в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів Мін’юсту, список професій жінок-військовозобов’язаних розширено до більш ніж сотні сфер діяльності.

Придатними до військової служби вважають здорових жінок віком від 18 років до 60. Серед тих, хто потрапив до списку – музиканти, журналісти, програмісти, піарники, юристи, соцпрацівники, працівники ресторанів та готелів та багато інших.

Повний перелік професій жінок-військовозобов’язаних можна побачити в документі:

Усі, хто потрапив до цього списку, будуть зобов’язані стати на облік у військкоматі. За даними ЗСУ, зробити це потрібно буде до кінця 2022 року.

Таким чином, до кінця 2022 року керівників підприємств та організацій, у яких працюють жінки, як і самих майбутніх військовозобов’язаних, не притягатимуть до жодної відповідальності.

Водночас після завершення терміну, у 2023 році, штраф за відмову жінки ставати на військовий облік становитиме від 850 до 1500 грн, керівника її підприємства чи організації оштрафують на суму від 5,5 тис. до 8,5 тис. грн.

Міноборони пояснює постановку жінок на військовий облік необхідністю накопичення людського ресурсу для армії у мирний час. Там пообіцяли розробити алгоритм взяття жінок на військовий облік до кінця 2021 року.

У ЗСУ наголошують: вагітні жінки та жінки з дітьми не звільняються від взяття на військовий облік. При цьому, згідно із законодавством про військовий обов’язок та військову службу, існують критерії відстрочки від взяття на облік: наприклад, за сімейними обставинами, через навчання або за станом здоров’я.

Тим часом у Слузі народу не виключили скорочення списку професій для військового обліку жінок.

Жінок, що стали на облік, як повідомляється, можуть призвати на службу або у разі військового стану в країні, або при мобілізації – але і в тому, і в іншому випадку необхідна згода військовозобов’язаної.

Але у військовий час військовозобов’язані не зможуть залишати країну.

У ЗСУ запевняють: взяття жінок на облік не потрібно пов’язувати з можливим вторгненням Російської Федерації в Україну, яке обговорюють останні місяці.

Для того, щоб стати на військовий облік, потрібні такі документи: