Максим Шкіль – український підприємець, засновник холдингу MS Capital

Максим Шкіль народився 19 серпня 1983 року у Львові. Має три вищі освіти та ступінь кандидата юридичних наук.

MS Capital Максим Шкіль заснував у 2019 році, до його складу входять:

Всі компанії створені підприємцем з нуля. Сьогодні вони займають лідируючі позиції в своїх галузях, забезпечуючи понад 6 тис. робочих місць по всій країні.

Компанії щорічно платять понад 1 млрд грн податків і проходять фінансовий аудит за міжнародними стандартами в провідних аудиторських компаніях.

У MS Capital реалізують програми корпоративної соціальної відповідальності, компанії підтримують профільні навчальні заклади, надають допомогу медичним закладам, проводять благодійні акції.

Бізнес

Свій бізнес Максим Шкіль розпочав у 2006 році. Спільно з іноземними партнерами він створив і запустив роботу Бехівського гранітного кар’єру.

У наступні роки в розвиток БГК інвесторами було вкладено понад €20 млн, що посилило його позиції на ринку. У травні 2021 року холдинг MS Capital придбав 100% корпоративних прав.

Реалізована інвестиційна програма, в результаті якої оновлено парк спеціалізованої кар’єрної техніки та матеріально-технічну базу.

Сьогодні підприємство – один з лідерів виробництва щебеневої продукції. Кар’єр виробляє понад 2 млн тонн готового продукту на рік і відвантажує понад 100 вагонів на добу.

У 2011 році Максим Шкіль створив Першу логістичну компанію, яка спеціалізується на перевезеннях зернових залізничним транспортом.

Компанія має власні інноваційні вагони-хопери і піввагони, загальний парк налічує понад 1 тис. вагонів.

Сьогодні ПЛК займає лідируючі позиції на ринку перевезень зернових культур в Україні і представлена у всіх регіонах країни. Серед партнерів Першої логістичної – найбільші трейдери.

У 2015 році бізнесмен придбав корпоративні права компанії Audi Центр Одеса Південь. Через рік побудований і введений в експлуатацію найбільший в Україні дилерський центр, який також став першим центром у концепції Audi Sport.

Audi Центр Одеса Південь зараз займає 20% ринку серед дилерів Audi в Україні.

У 2016 році Максим Шкіль заснував Групу компаній Автострада, яка є одним з лідерів дорожньо-мостового будівництва, реалізуючи проекти будь-якого рівня складності.

Компанія має власні виробничі ланцюжки і замкнутий цикл виробництва, володіє унікальним сучасним парком техніки в 2500 одиниць. Команда автостради налічує понад 5 тис. співробітників. З першого дня в компанії впроваджені європейські стандарти якості.

У 2020 році холдинг засновує Прилуцьку аграрну компанію. Бізнесмен інвестує кошти в покупку елеватора і корпоративних прав компанії Курс-Агро, які стають частиною ПАК.

Компанія займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Полтавській та Чернігівській областях.

Завдяки високопродуктивній організації процесів та сучасній техніці підприємства мають одні з найвищих показників врожайності в Україні.

Громадська діяльність

Максим Шкіль очолює Комітет з питань інфраструктури Федерації роботодавців України та бере активну участь у роботі різних бізнес-асоціацій.

Благодійність

Максим Шкіль вже більше 10 років займається благодійністю, допомагає дітям, які позбавлені батьківського піклування і опинилися в складних життєвих ситуаціях.

Крім того, бізнесмен підтримує спортивні ініціативи в таких видах спорту, як стронгмен і вільна боротьба.

Серед спортивних захоплень бізнесмена – тренування з боксу і кроссфіту, а також більярд.

Сім’я

Максим Шкіль одружений, виховує двох дочок.