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Навчайся зі SWEET.TV: онлайн-кінотеатр відкриває бібліотеку освітнього контенту

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Навчайся зі SWEET.TV: онлайн-кінотеатр відкриває бібліотеку освітнього контенту

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV відкриває бібліотеку освітнього контенту від українських навчальних закладів і лідерів суспільної думки.

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV відкриває нову бібліотеку контенту: вона буде складатися з освітніх курсів з вивчення мов, історії, філософії, інформаційної гігієни, фітнесу, йоги, гри на музичних інструментах, а також з інших корисних для глядачів сфер.

– SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр. Ми — соціально відповідальний бізнес: вже створюємо україномовний дубляж і розвиваємо українське та інклюзивне кіно.

Наступний крок — глобалізувати споживання освітнього контенту від українських навчальних закладів і лідерів суспільної думки. Тепер наші абоненти зможуть навчатися зі SWEET.TV вдома, — розповідає директор національного онлай-кінотеатру Олександр Резунов.

Наразі бібліотека проекту вже налічує близько 1000 епізодів. Серед них:

  • розвиваючі мультфільми українською та англійською мовами для дітей від Першосвіт;
  • уроки англійської мови від школи GreenForest;
  • ненудна англійська від АнтиШколи;
  • домашні відеотренування від SmartAss;
  • уроки йоги Ранкова зарядка замість кави;
  • відеокурс з інформаційної гігієни Як не стати овочем;
  • курси гри на піаніно від засновника школи PianoArt Володимира Слакви;
  • музичний сторітелінг від музичного мандрівника та експерта, radio-DJ – Stereoigor.

Зовсім скоро на сервісі з’явиться ще більше навчальних курсів, а також цікаві інтерв’ю, тревел-шоу, стендап-концерти та багато іншого.

Повну бібліотеку контенту ви знайдете тут: посилання на бібліотеку.

Крім освітніх курсів на SWEET.TV є 260+ телеканалів, серед яких преміальні пізнавальні: Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet та багато інших.

У кінозалі сервісу наразі зібралося 10 000+ фільмів, мультфільмів і серіалів, що можна дивитися у високій якості та без реклами.

Також на SWEET.TV триває грандіозний розіграш призів: національний онлайн-кінотеатр дарує автомобіль Hyundai i10 щомісяця та iPhone 13 mini щотижня.

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