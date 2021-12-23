Податки на зарплату в Україні змінились разом із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2021 року.
Якщо до 1 грудня українці, які отримували мінімальну заробітну плату 6 тис. грн, сплачували 1 170 грн податків, то тепер відрахування із мінімальної зарплати в розмірі 6,5 тис. грн становлять 1 267,5 грн.
Із 1 жовтня 2022 року, коли, згідно з бюджетом-2022, мінімальна заробітна плата зросте ще на 200 грн до 6 700 грн, працівники сплачуватимуть 1 306,5 грн податків.
Скільки отримуватимуть “на руки” працівники із мінімальною зарплатою
- 4 830 грн – до 1 грудня 2021 року,
- 5 232,5 грн – із 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року,
- 5 393,5 грн – із 1 жовтня 2022 року.
На скільки пропорційно збільшуватиметься податок
- 97,5 грн – після 1 грудня 2021 року,
- 39 грн – після 1 жовтня 2022 року.
Які податки із зарплати сплачують українці
Усі українці, які працюють, сплачують 19,5% із зарплати (ЗП).
18% становить податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% – військовий збір (ВЗ).
Формула для розрахунку податку
ПДФО = ЗП х 0,18
- 1 080 = 6 000 х 0,18 – до 1 грудня 2021 року,
- 1 170 = 6500 х 0,18 – із 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року,
- 1 206 = 6700 х 0,18 – із 1 жовтня 2022 року.
ВЗ = ЗП х 0,015
- 90 = 6 000 х 0,015 – до 1 грудня 2021 року,
- 97,5 = 6 500 х 0,015 – із 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року,
- 100,5 = 6 700 х 0,015 – із 1 жовтня 2022 року.
ПДФО та ВЗ = ЗП х 0,195
- 1 170 = 6 000 х 0,195 – до 1 грудня 2021 року,
- 1 267,5 = 6 500 х 0,195 – із 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року,
- 1 306,5 = 6 700 х 0,195 – із 1 жовтня 2022 року.
Зауважимо, що після зростання мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2021 року, на 110 грн зріс і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) усіх груп.
Оскільки ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати, то до 1 грудня 2021 року ФОП потрібно було сплачувати ЄСВ у розмірі 1 320 грн. Після зростання мінімальної зарплати з 1 грудня сума становитиме вже 1 430 грн.