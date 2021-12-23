З 16 до 26 грудня в Україні проходить благодійний проект Сюрприз під подушку та ялинку. Кожен небайдужий може привітати з зимовими святами дітей із сиротинців та малозабезпечених сімей, підвісивши для них подарункові набори.

– Уже понад 20 років ми створюємо благодійні ініціативи, щоб допомагати тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Сьогодні ми мріємо, щоб до десяти тисяч дітей із малозабезпечених сімей та інтернатів, якими ми опікуємося, прийшло свято. Щоб вони повірили в дива! Усі підвішені набори ми розподілимо між тридцятьма регіональними осередками у всій Україні, а також сімнадцятьма безпечними просторами на сході, біля лінії фронту, де діти знаходять психологічну підтримку та соціалізуються, — говорить директор з мобілізації ресурсів та PR Карітасу України Владислав Шелоков.

Кожен українець може підвісити благодійний подарунковий набір на сайті за спеціальною ціною.

– Ми не вперше об’єднуємо українців навколо благодійної ініціативи: у 2020-му нам вдалося зібрати понад 60 тис. продуктових наборів для Ба та Ді, а до 1 вересня цього року — близько 8 тис. портфелів зі шкільним приладдям для дітей із малозабезпечених родин. Цього разу благодійні набори вартістю 289 грн складаються з товарів для творчості та розвивальних ігор для дітей. Ми закликаємо українців долучатися і здійснювати маленькі мрії тих, хто не сподівається на свято, – коментує співзасновник ROZETKA Владислав Чечоткін.

Організатори ініціативи — міжнародний благодійний фонд Карітас України та найбільший онлайн-ритейлер країни ROZETKA — запрошують до участі українські компанії, що можуть підвісити будь-яку кількість подарункових наборів.