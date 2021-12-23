Станом на четвер, 23 грудня, заявки на отримання 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу вже подали 4,7 млн українців.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Виплати здійснюються в рамках програми єПідтримка.

– Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки в банках. 4,7 млн людей подали заявки в Дії на отримання по 1 000 грн. І понад 2,3 млн громадян їх отримали, – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що українці вже витратили майже 210 млн грн отриманих коштів. Громадяни переважно витрачають свою Covid-тисячу на книжки, квитки в кіно, театр та залізничні квитки.

Програма з виплат 1 тис.грн за вакцинацію проти коронавірусу офіційно стартувала в Україні з 19 грудня. У ній можуть взяти участь українці віком від 18 року, які отримали повний курс вакцинації.

Наразі за Covid-тисячу можна придбати квитки в кіно, книжки, абонементи до спортзалу, оплатити подорожі потягом чи літаком.

З середини січня 2022 року громадяни старше 60 років зможуть витратити кошти на купівлю ліків.

Громадяни України, які вакцинувалися проти Covid-19 за кордоном, також мають можливість отримати 1 тис. грн за програмою єПідтримка.