Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

В ОП ще не бачили повістку Зеленському з Верховного Суду

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В ОП ще не бачили повістку Зеленському з Верховного Суду

Президенту Володимиру Зеленському поки що не надходила повістка про виклик до Верховного Суду.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров.

– Поки що ми знаємо про цю повістку з фотографії з Facebook. Якщо вона надійде до Офісу президента у визначений спосіб, президент вчинить так, як це передбачено законом, – сказав помічник Зеленського.

Нагадаємо, що напередодні на своїй сторінці у Facebook повістку оприлюднив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.

Читайте
Нехай розбирається суд: Зеленський про підозру Порошенку

У документі йдеться:

Верховний Суд викликає вас для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

Нагадаємо, що 20 грудня п’ятому президенту України, лідеру і народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.

Його підозрюють у тому, що він нібито сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

За даними слідства, Петро Порошенко нібито своїми діями поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

Оскільки, за словами правоохоронців, зібрані докази вказують на те, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з Південно-Африканською Республікою на постачання вугілля були розірвані.

А потім на вимогу представників РФ він начебто організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій.

Читайте
Порошенко повідомив, коли повернеться з Польщі

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка