Президенту Володимиру Зеленському поки що не надходила повістка про виклик до Верховного Суду.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров.

– Поки що ми знаємо про цю повістку з фотографії з Facebook. Якщо вона надійде до Офісу президента у визначений спосіб, президент вчинить так, як це передбачено законом, – сказав помічник Зеленського.

Нагадаємо, що напередодні на своїй сторінці у Facebook повістку оприлюднив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.

У документі йдеться:

Верховний Суд викликає вас для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

Нагадаємо, що 20 грудня п’ятому президенту України, лідеру і народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.

Його підозрюють у тому, що він нібито сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

За даними слідства, Петро Порошенко нібито своїми діями поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

Оскільки, за словами правоохоронців, зібрані докази вказують на те, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з Південно-Африканською Республікою на постачання вугілля були розірвані.

А потім на вимогу представників РФ він начебто організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій.