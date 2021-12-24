49,2% респондентів вважають, що існує реальна загроза вторгнення російських військ на територію України. Протилежної думки – 41,4%.

Про це свідчать дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Крім того, більшість респондентів, а саме 57,8%, вважають, що українська влада у дипломатичному та оборонному напрямках робить замало, щоб запобігти можливому вторгненню Росії. Достатніми такі зусилля вважають – 27,1%.

Щодо ультиматуму президента Росії Володимира Путіна не приймати Україну до НАТО, то 39,2% респондентів вважають, що прийняття цієї вимоги лише послабить безпеку України і розпалить агресію Путіна.

Прийняття такої вимоги посилить безпеку України – так вважають 29,7% опитаних. Ще 31,1% респондентів не визначилися із своєю думкою.

Що стосується перемовин із Путіним стосовно України, то 58,1% респондентів вважають, що такі переговори слід вести тільки за участі західних партнерів.

Прямі переговори Володимира Зеленського і Володимира Путіна дієвим способом досягнення миру вважають 26,6% опитаних.

Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування. Опитано 1203 респонденти.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології