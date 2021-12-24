Зеленський: Велике будівництво за два роки оновило 14 тис. км доріг, це 40% основної мережі

З початку програми інфраструктурної розбудови президента Володимира Зеленського Велике будівництво за два роки по всій Україні оновили вже близько 40% усієї основної транспортної мережі.

Про це розказав глава держави під час виступу на форумі Велике Будівництво: дороги та мости.

Володимир Зеленський зазначив, що у 2019 році команда Великого будівництва поставила амбітну мету – оновити 6 тис. км доріг державного та місцевого значення та показати нашу державу іншою абсолютно для всіх.

– Ми зустріли, звичайно, скепсис, нам казали, що не вистачить людей, не вистачить нічого, – сказав президент України.

В результаті лише за 2020 рік було оновлено або побудовано понад 6,5 тис. км доріг. На сьогодні по всій Україні в рамках Великого будівництва зробили вже близько 14 тис. км доріг та понад 500 мостів та мостових переходів.

Володимир Зеленський зазначив, що наступного року в рамках програми розпочнеться масштабна програма модернізації пунктів пропуску на прикордонних переходах, а також будівництво ще одного стратегічно важливого об’єкту – Київської обхідної дороги (КОД). Наразі вже відбувається вибір підрядника.

Президент додав, що усі ці роки гарантоване Конституцією право на свободу пересування в Україні фактично було обмежене через зруйновані і дороги, мости і мостові переходи.

– Погодьтесь, ще кілька років тому дороги й мости були чимось на кшталт прибульців чи телепортації в часі – дискусією про те, що чули всі, але майже ніхто не бачив. Перетворення доріг і мостів із міфічних понять в реальні сучасні об’єкти розпочала два роки тому наша команда і наша програма Велике будівництво, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оголосив про старт масштабного відновлення української залізниці в межах програми Велике будівництв.