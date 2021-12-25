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Мокрий сніг з дощем та температура до -12°: прогноз погоди в Україні на 26 грудня

Юля Захарченко редакторка стрічки
Сніг, снег, зима

В останню неділю 2021 року мокрий сніг з дощем та холодні вітри нагрянуть в Україну. Опади очікуються в усіх областях, крім частково північних.

За прогнозом Укргідрометцентру, подекуди випаде сніг без дощів, який продовжиться вночі.

Подекуди обійдеться взагалі без опадів. У низці міст очікується ясна погода без дощів. Серед них – Київ, Чернігів, Суми, Житомир, Рівне, Луцьк, Тернопіль та інші.

Наступного дня сонечко нагряне у східні та центральні області України, проте 28 грудня жителі всіх регіонів радітимуть білому снігу.

Температура повітря вдень в Україні триматиметься переважно на рівні від -4 до -6 градусів морозу, а вночі стовпчики термометрів подекуди опустяться до -12 градусів за Цельсієм.

Вдень на півдні – від 0 до -1, на сході – від -2 до -4, у центрі – від -4 до -6, на півночі – від -5 до -7, на заході – від -3 до -5. Найхолодніша температура – у Житомирі, Рівному та Луцьку.

У Києві протягом дня очікується сонячна, проте вітряна погода. Його швидкість становитиме від 5 до 10 м/с.

Вночі стовпчики термометрів значно опустяться, прогнозують синоптики. Температура повітря у столиці в темний час доби сягатиме до -12 градусів морозу.

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Фото: Pexels

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