Сьогодні через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня — Рахів, що на Закарпатті, зійшов локомотив та пошкодилось залізничне полотно. Інцидент став причиною того, що наразі , затримується низка поїздів рахівського напрямку.
Зокрема затримуються поїзди:
- №55 Київ – Рахів – затримка 4 години на перегоні до Рахова;
- №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;
- №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті;
- №15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 50 хвилин з Яреме.
Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
Зазначається, що вже підняли тепловоз на рейки, після 12:00 поїзди будуть слідувати в напрямку станції Рахів.
У листопаді повідомлялося, що стався обрив контактної мережі на ділянці Чернігів — Ніжин. Через це деякі поїзди прибули до станцій призначення із затримкою.
Джерело: Укрзалізниця