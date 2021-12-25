Сьогодні через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня — Рахів, що на Закарпатті, зійшов локомотив та пошкодилось залізничне полотно. Інцидент став причиною того, що наразі , затримується низка поїздів рахівського напрямку.

Зокрема затримуються поїзди:

№55 Київ – Рахів – затримка 4 години на перегоні до Рахова;

№26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;

№95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті;

№15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 50 хвилин з Яреме.

Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Зазначається, що вже підняли тепловоз на рейки, після 12:00 поїзди будуть слідувати в напрямку станції Рахів.

У листопаді повідомлялося, що стався обрив контактної мережі на ділянці Чернігів — Ніжин. Через це деякі поїзди прибули до станцій призначення із затримкою.

Джерело: Укрзалізниця