Вартість новорічного меню 2022: скільки витратять українці на святковий стіл

Меню на Новий рік 2022 обійдеться українцям дорожче, ніж минулого року. За підрахунками Національного наукового центру Інститут агарної економіки, за рік вартість новорічного столу зросла на 8,1%.

Для оцінки були взяті традиційні новорічні страви: салати, м’ясо, риба, фрукти та овочі, кондитерські та хлібобулочні вироби, напої тощо.

Скільки коштуватиме меню на Новий рік 2022 та якою буде вартість окремих страв і продуктів, дивіться у матеріалі.

Меню на Новий рік 2022 – вартість

За даними ННЦ Інститут агарної економіки, стандартне меню на Новий рік 2022 на чотири людини у середньому обійдеться у 1 844,74 грн. За новорічний стіл з делікатесами доведеться додатково заплатити ще близько 480 грн, тобто загалом 2 324,74.

Експерти також порахували, у скільки обійдеться святкування Нового року 2022 мешканцям Києва. Вартість бюджетного варіанта – 2 123,59 грн, стіл із делікатесами – 2 673,59 грн.

Зокрема, вартість традиційного новорічного салату олів’є зросла на 24,6%.

М’ясні продукти піднялися в ціні на 10-26 %. М’ясо птиці наразі є найдешевшим серед інших видів м’яса, однак ціна на курятину – нарівні зі свининою. Молочні продукти здорожчали за рік на 14-30%.

Салат олів’є

Вартість 3 кг салату – 198,54 грн;

Ковбаса (0,5 кг) – 100 грн;

Горошок (0,5 кг) – 35 грн;

Яйця (6 шт.) – 19,80 грн;

Солоні огірки (200 г) – 17,22 грн;

Майонез (180 г) – 13,50 грн;

Морква (2 шт.), картопля (5 шт.), цибуля (2 шт.) – 13,02 грн.

Оселедець під шубою

Вартість 1,5 кг салату – 121,57 грн;

Оселедець (0,5 кг) – 100 грн;

Майонез (180 г) – 13,50 грн;

Морква (1 шт.) – 1,71 грн;

Буряк (250 г) – 2,27 грн;

Цибуля (170 г) – 1,66 грн;

Картопля (2 шт., 280 г) – 2,43 грн.

М’ясні вироби

Набір м’ясних виробів (2,5 кг) – 443,50 грн;

Сирокопчена ковбаса салямі (0,5 кг) – 98,50 грн;

Копчена підчеревина (0,5 кг) – 110 грн;

Биток зі свинини свіжий (0,5 кг) – 115 грн;

Куряче філе свіже (1 кг) – 120 грн.

Інші продукти

Оселедець (0,5 кг) – 100 грн;

Твердий сир (300 г) – 75 грн;

Вершкове масло (200 г) – 50 грн;

Овочі, фрукти та гриби

Загальна вартість овочів – 185,38 грн;

Гриби (1 кг) – 55 грн;

Картопля (2 кг) – 17,38 грн;

Гриби (1 кг) – 55 грн;

Перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн;

Огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн;

Помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн;

Загальна вартість фруктів – 105,80 грн;

Мандарини (2 кг) – 70 грн;

Банани (1 кг) – 26 грн;

Лимон (1 шт., 200 г) – 9,80 грн.

Напої, хліб та солодощі

Батон білого хліба (1 кг) – 24,95 грн;

Шоколадні цукерки (1 кг) – 170 грн;

Шампанське, 1 пляшка (0,75 л) – 109 грн;

Коньяк 5-річної витримки, 1 пляшка (0,5 л) – 180 грн;

Вартість безалкогольних напоїв загалом – 81 грн;

Сік (2 л) – 40 грн;

Мінеральна вода (1,5 л) – 13,00 грн;

Солодка вода (2 л) – 28 грн.

Факти ICTV вирішили провести власне дослідження щодо вартості новорічного столу. Ми зібрали для вас ціни найпопулярніших продуктів до свят в одному з українських супермаркетів (станом на 17 грудня 2021).

Фрукти

Ананас (1 кг) – 38,95 грн;

Банани (1 кг) – 28,95 грн;

Мандарини (1 кг) – 28,95 грн;

Апельсини (1 кг) – 32,95 грн;

Лимони (1 кг) – 30,21 грн.

Овочі

Картопля, перший сорт (1 кг) – 6,95 грн;

Морква, перший сорт (1 кг) – 8,39 грн;

Огірки тепличні (1 кг) – 62,89 грн;

Перець болгарський червоний (1 кг) – 69,99 грн;

Капуста (1 кг) – 14,89 грн;

Помідори (1 кг) – 35,69 грн;

Цибуля ріпчаста (1 кг) – 11,89 грн;

Буряк (1 кг) – 14,95 грн.

М’ясні продукти та яйця

Ковбаса салямі (1 кг) – 252,50 грн;

Ковбаса лікарська (0,5 кг) – 109,90 грн;

Шинка (1 кг) – 377, 89 грн;

Свинина, шийна частина (1 кг) – 153,80 грн;

Куряче філе (1 кг) – 146 грн;

Яйця (10 шт.) – 37,50 грн.

Риба та морепродукти

Ікра червона (120 г) – 206,80 грн;

Крабові палички (250 г) – 50,80 грн;

Оселедець (0,85 кг) – 95,90 грн;

Сьомга слабосолена, філе (210 г) – 200,70 грн;

Хек охолоджений, філе (1 кг) – 161,60 грн.

Бакалія

Майонез (0,58 кг) – 46,80 грн;

Кетчуп (0,54 кг) – 21,40 грн;

Олія соняшникова (0,5 л) – 35,20 грн;

Борошно (1,8 кг) – 32,50 грн;

Гірчиця (130 г) – 7,90 грн.

Молочні вироби

Масло (200 г) – 57,60 грн;

Молоко (0,9 л) – 29,40 грн;

Сметана (200 г) – 21, 40 грн;

Сир твердий (160 г) – 51,50 грн.

Хлібобулочні вироби

Батон нарізний (0,5 кг) – 15,80 грн;

Лаваш вірменський (210 г) – 13,30 грн;

Хліб Бородинський (0,5 кг) – 19,40 грн.

Напої

Шампанське (0,75 л) – 111 грн;

Коньяк 6-річної витримки (0,5 л) – 151,70 грн;

Горілка (0,7 л) – 125,20 грн;

Сік (1,93 л) – 42,90 грн;

Мінеральна вода газована (1,5 л) – 13,50 грн;

Солодка вода (2 л) – 24,90 грн.

Чому меню на Новий рік 2022 здорожчало

Напередодні Нового року ціни на продукти в Україні продовжують зростати. За даними Державної служби статистики, за рік (листопад 2020 – листопад 2021) в Україні здорожчали практично усі харчі.

Майже незмінними або навіть меншими, порівняно з 2020 роком, виявилися ціни на яблука та картоплю. Чи не найбільше зросла вартість соняшникової олії та цукру.

Експерти у галузі економіки стверджують, що така тенденція пов’язана з динамікою світових цін. Зокрема, навіть у такій розвиненій країні, як США, де курсує долар, також суттєво дорожчають продукти.

– Навіть там ми спостерігаємо інфляцію на рівні 10-15% у продовольчих товарах. Це також автоматично призводить до того, що продукти харчування в Україні починають зростати. Спрацьовує мультиплікатор, який робить цю інфляцію ще вищою, – пояснив у коментарі Фактам ICTV фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

За словами експерта, наразі в Україні підприємці можуть заробляти лише на продуктах і ліках, адже люди завжди будуть лікуватися та їсти. На інше, на жаль, в українців грошей немає.

Крім того, перед Новим роком попит на продукти суттєво зростає. На свята люди купують делікатеси, у яких себе обмежують у звичайні дні.

Детальніше про те, чому в Україні зросли ціни на продукти та чого очікувати далі, читайте у матеріалі.

Джерело: ННЦ Інститут аграрної економіки