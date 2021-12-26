В Україні до кінця 2022 року жінки, зокрема, вагітні та які мають неповнолітніх дітей, мають стати на військовий облік. Наразі не йдеться про призов чи їхню обов’язкову мобілізацію.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. За його словами, уряд має намір підготувати порядок становлення на військовий облік, який би дозволив реалізувати якомога більше процедур у дистанційному форматі.

– Держава розробляє антибюрократичну реформу, щоб громадянам не доводилося переносити папірці з одного місця на інше. Це стосується також чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік загалом, – переконаний він.

Протягом наступного року уряд планує розробити чіткий процес, за допомогою якого українки, чиї спеціальності наявні у переліку Міноборони, зможуть якомога комфортніше стати на військовий облік.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, уряд планує запровадити перехідну норму для зборів військовозобов’язаних, згідно з яким жінки йтимуть на навчання винятково за власним бажанням у мирний час.

Залужний переконаний, що жінки не відчують жодних змін у житті після становлення на військовий облік, однак представники Збройних сил знатимуть про наявні ресурси в Україні та які спеціалістки зможуть долучитися до оборони держави за нагальної необхідності.

Відповідний порядок обліку існував в Україні раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював, зазначив Залужний.

Фото: Головнокомандувач ЗС України