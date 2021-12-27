Слідчі Святошинського управління поліції затримали та повідомили про підозру двом чоловікам-іноземцям, причетним умисного вбивства 50-річного мешканця Рівненської області – головного лікаря одного з місцевих санаторіїв.

Тіло останнього з ознаками насильницької смерті знайшли у лісосмузі під Києвом.

Злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року.

Згідно з матеріалами слідства, потерпілий на вулиці підійшов до 34-річного громадянина Киргизстану, який працює водієм у службі таксі, і попросив відвезти його до готелю.

На той час в авто знаходився 43-річний приятель водія – громадянин Узбекистану.

– Під час поїздки, усвідомлюючи, що у рівнянина можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили напасти на чоловіка, – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Щоб здійснити свій намір, під час спланованої зупинки один зі зловмисників пересів на заднє пасажирське сидіння та вдарив головного лікаря у голову. Бив кулаками та скляною пляшкою, від чого останній втратив свідомість.

Після скоєного у чоловіка забрали банківські карти, мобільний телефон, сумку та гроші. Далі побитого чоловіка відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами.

Пізніше близькі потерпілого заявили до поліції про зникнення, а в цей сами час зловмисники знімали гроші з його банківської картки.

Поліціянтам Святошинського управління поліції Києва, співробітникам карного розшуку та прокурорам окружної прокуратури вдалося встановити та затримати злочинців.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У Києві чоловік зарізав перехожого

У Святошинському районі Києва чоловік зарізав випадкового свідка його бійки з дружиною. Від отриманих поранень постраждалий помер на місці. Коли на місце події прибули патрульні поліціянти та слідчі, вбивця разом із дружиною встигли втекти.

Джерело: Київська міська прокуратура