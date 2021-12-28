На Донбасі українські захисники затримали бойовика, який перебував під наркотиками

На Донбасі українські військові затримали бойовика так званої “ЛНР”, який перебував у стані сильного наркотичного сп’яніння.

За даними штабу ООС, представника незаконного збройного формування російсько-окупаційних військ затримали у спостережному пункті одного з підрозділів.

Бойовик у російському однострої (одноманітний та регламентований на вигляд одяг військовослужбовців) рухався через лінію зіткнення до українських позицій.

Наші захисники затримали бойовика, який перебував під наркотиками, та передали його Службі безпеки України.

За попередніми даними, 40-річний затриманий чоловік проходив “службу” за контрактом в одному з підрозділів НЗФ російсько-окупаційних військ.

Найманець мав з собою паспорт так званої “ЛНР”. Згодом стало відомо, що бойовик сидів за ґратами з 2006 до 2012 року за частиною 1 стаття 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з’ясовують всі обставини протиправної діяльності 40-річного представника незаконного збройного формування.