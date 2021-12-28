Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі українські захисники затримали бойовика, який перебував під наркотиками

Юля Захарченко редакторка стрічки
Бойовики на Донбасі

На Донбасі українські військові затримали бойовика так званої “ЛНР”, який перебував у стані сильного наркотичного сп’яніння.

За даними штабу ООС, представника незаконного збройного формування російсько-окупаційних військ затримали у спостережному пункті одного з підрозділів.

Бойовик у російському однострої (одноманітний та регламентований на вигляд одяг військовослужбовців) рухався через лінію зіткнення до українських позицій.

Наші захисники затримали бойовика, який перебував під наркотиками, та передали його Службі безпеки України.

За попередніми даними, 40-річний затриманий чоловік проходив “службу” за контрактом в одному з підрозділів НЗФ російсько-окупаційних військ.

Найманець мав з собою паспорт так званої “ЛНР”. Згодом стало відомо, що бойовик сидів за ґратами з 2006 до 2012 року за частиною 1 стаття 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з’ясовують всі обставини протиправної діяльності 40-річного представника незаконного збройного формування.

Читайте
За вісім років агресії РФ затримали понад 1 тис. бойовиків

Джерело: Штаб ООС

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка