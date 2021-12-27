В Україні протягом доби очікується погіршення погодних умов. Снігопади, ожеледиця та дощі нагрянуть на всю територію країни.

За даними Патрульної поліції України, у ніч з 27 на 28 грудня та протягом наступного дня випаде значна кількість снігу (синоптики прогнозують приріст покрову на 10-20 см). Очікується налипання мокрого снігу.

Це стосується низки регіонів України. Серед них – Одеська, Миколаївська, Херсонська, Вінницька, Хмельницька та Чернівецька області, а також подекуди в інших місцевостях.

Синоптики прогнозують мокрий сніг, дощі та ожеледицю у південних та центральних областях України 28 грудня.

Згідно з прогнозом, очікуються значні пориви вітру (15-20 м/с), хуртовини, снігові замети, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Патрульна поліція попередила, що унаслідок ускладнення погодних умов можуть відключити електроенергію в окремих населених пунктах, а ожеледиця може спровокувати порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Якщо громадяни застрягли у дорозі чи потрапили у скрутну ситуацію через погіршення погоди, тоді можна телефонувати в аварійні служби, до поліції (за номером 102) або в Укравтодор +38(044)287-11-40.