Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Снігопад, ожеледиця та дощі: в Україні погіршаться погодні умови

Юля Захарченко редакторка стрічки
Снігопад, ожеледиця та дощі: в Україні погіршаться погодні умови

В Україні протягом доби очікується погіршення погодних умов. Снігопади, ожеледиця та дощі нагрянуть на всю територію країни.

За даними Патрульної поліції України, у ніч з 27 на 28 грудня та протягом наступного дня випаде значна кількість снігу (синоптики прогнозують приріст покрову на 10-20 см). Очікується налипання мокрого снігу.

Це стосується низки регіонів України. Серед них – Одеська, Миколаївська, Херсонська, Вінницька, Хмельницька та Чернівецька області, а також подекуди в інших місцевостях.

Синоптики прогнозують мокрий сніг, дощі та ожеледицю у південних та центральних областях України 28 грудня.

Згідно з прогнозом, очікуються значні пориви вітру (15-20 м/с), хуртовини, снігові замети, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Патрульна поліція попередила, що унаслідок ускладнення погодних умов можуть відключити електроенергію в окремих населених пунктах, а ожеледиця може спровокувати порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Якщо громадяни застрягли у дорозі чи потрапили у скрутну ситуацію через погіршення погоди, тоді можна телефонувати в аварійні служби, до поліції (за номером 102) або в Укравтодор +38(044)287-11-40.

Читайте
Стало відомо, яка погода чекає українців на Новий Рік

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка