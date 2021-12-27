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Сильні хуртовини та замети: якою буде погода в Україні 28 грудня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сильні хуртовини та замети: якою буде погода в Україні 28 грудня

28-го грудня у центральних областях України очікуються надскладні погодні умови – сильний сніг, хуртовини та снігові замети. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У вівторок Україну накриє південний циклон.

Негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня.

У південних регіонах, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

– У північних областях сніг ймовірний, але ось чи доскаче циклон, чи обмежиться невеликим снігом, чи щільною хмарністю – питання, – зазначила Наталка Діденко.

За її словами, морози в Україні домінуватимуть.

Щодо Києва, то у вівторок у столиці буде хмарна погода і можливий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься близько -5°C.

За даними Укргідрометцентру, у західних областях температура прогнозується від – 5°C до -1°C, а в Закарпатській області до +1°C.

На Півночі та Сході буде найхолодніше – до -8°C. А найтепліше буде у Криму – денна температура коливатиметься від +9°C до +11°C.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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