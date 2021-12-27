Все сталося дуже швидко, розповідає бабуся дівчинки. Коли жінка гуляла зі своєю онукою, в якийсь момент до неї підлетіло авто, з якого вискочив чоловік і миттю забрав дитину із візочка, а потім колишній зять з кулаками напав на жінку.

За словами потерпілою, в автомобілі у цей момент знаходилася мама чоловіка, який і передали дитину.

– Він двома ривками вирвав її (дівчинку – Ред.) з візочка, при цьому у дитини вивернулося праве плече. Це моя єдина онука моєї єдиної дочки і в мене її вкрали, – розповіла бабуся.

Молода мама Крістіна розповіла, що історія її кохання із чоловіком починалася, як у казці.

– Це була увага, це були гарні слова: “Моє кохання, моє життя, моє все”. Але потім дуже швидко все змінилося. Постійне приниження моїх досягнень, мого інтелекту. Постійно його не влаштовувала моя зовнішність, – розповіла молода мама.

Пізніше подружжя подало на розлучення, а дитина, яка на той момент знаходилася на грудному вигодовуванні, залишилася з мамою.

Жінка розповідає, що колишній чоловік постійно погрожував забрати дитину:

Я не надавала цьому значення, тому що я нормальна мати, я не алкоголічка, не наркоманка, у мене вища освіта – як ти можеш забрати у мене дитину!

Крістіна не бачила своєї маленької Мирослави вже три місяці, і весь цей час мати оббивала пороги соцслужб та поліції. Проте безрезультатно.

У Службі із захисту прав дітей так і не змогли ухвалити рішення, з ким має жити дівчинка. Колишній чоловік на засідання приходить в останню мить.

Засідання тривало 15 хвилин. Рішення наступне: тиждень із батьком, тиждень із матір’ю.

Юристка із сімейного права Катерина Власюк розповідає: те, що один із батьків забирає дитину в іншого без його згоди – в Україні не вважають викраденням. Такою прогалиною в українському законодавстві часто користується хтось один із батьків.

– Інколи мама може понад рік витратити, щоб взагалі знайти свою дитину. За цей час дітей більш менш старших починають водити до психологів, робити їм якісь навіювання, в дитини через два тижні формується синдром відчуження, – зазначила юристка.

Молода мама із Запоріжжя Крістіна сподівається на законопроєкт, над яким наразі у Верховній Раді працюють нардепи. У ньому йдеться про те, що батько чи мати, які незаконно забрали дитину з місця звичного проживання, автоматично втрачають право на те, щоб її залишили з ними.

Киянина взяли в заручники родичі колишньої дружини

У Києві врятували життя чоловіка, якого зв’язаним знайшли у підвалі гаражного кооперативу. Його взяли в заручники родичі колишньої дружини.

Постраждалий провів понад добу у зачиненому гаражі у холоді, без води та їжі.

Про зникнення до поліції заявила нинішня дружина чоловіка.