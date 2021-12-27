Алея Героїв, присвячена пам’яті захисників України, незабаром з’явиться у Сєвєродонецьку Луганської області. Вона закладається у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про створення Алеї повідомив у Facebook Юрій Голик.

– Це такий самий проект, як вже реалізований нами раніше у Дніпрі. Упевнений, що такі Алеї мають бути у кожному обласному центрі країни, – написав Голик.

Згадану ним Алею Героїв у Дніпрі було відкрито у 2017 році біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації.

На Алеї встановлено понад 500 фотографій Героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України.

У Сєвєродонецьку за програмою Зеленського Велике будівництво закладають Алею Героїв / 3 фотографии

Дніпровська Алея є місцем для відвідування усіма іноземними делегаціями. Також тут проводяться екскурсії та тематичні уроки для школярів. За час існування Алеї її відвідало вже понад 20 тис. учнів області.

Нагадаємо, в межах реалізації програми Володимира Зеленського Велике будівництво діє також окрема програма Велика реставрація, метою якої є відновлення об’єктів культурно-історичної спадщини, що є туристичними магнітами.