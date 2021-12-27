Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

У Сєвєродонецьку за програмою Зеленського Велике будівництво закладають Алею Героїв

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

Алея Героїв, присвячена пам’яті захисників України, незабаром з’явиться у Сєвєродонецьку Луганської області. Вона закладається у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про створення Алеї повідомив у Facebook Юрій Голик.

– Це такий самий проект, як вже реалізований нами раніше у Дніпрі. Упевнений, що такі Алеї мають бути у кожному обласному центрі країни, – написав Голик.

Згадану ним Алею Героїв у Дніпрі було відкрито у 2017 році біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації.

На Алеї встановлено понад 500 фотографій Героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України.

Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
У Сєвєродонецьку за програмою Зеленського Велике будівництво закладають Алею Героїв / 3 фотографии

Дніпровська Алея є місцем для відвідування усіма іноземними делегаціями. Також тут проводяться екскурсії та тематичні уроки для школярів. За час існування Алеї її відвідало вже понад 20 тис. учнів області.

Нагадаємо, в межах реалізації програми Володимира Зеленського Велике будівництво діє також окрема програма Велика реставрація, метою якої є відновлення об’єктів культурно-історичної спадщини, що є туристичними магнітами.

Читайте
Зеленський: Велике будівництво за два роки оновило 14 тис. км доріг, це 40% основної мережі

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка