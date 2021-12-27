Військовий облік для жінок: у Міноборони дали пояснення

Військовий облік для жінок в Україні не є призовом чи військовою мобілізацією.

Таке пояснення надала 27 грудня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, йдеться про перелік жіночих професій, які є підставою для постановки на військовий облік.

– Це – не мобілізація та не військовий призов. Йдеться лише про оновлення системи військового обліку, – наголосила Маляр.

За її словами, в Україні відбувається модернізація системи, а законодавство про професії необхідно частково змінити.

Маляр додала, що парламент ухвалив рішення щодо модернізації системи військового обліку ще навесні 2021 року. Вона наголосила, що жінкам не потрібно бігти до військкоматів, оскільки для того, щоб стати на облік, у них буде цілий рік.

Нагадаємо, Міноборони видало указ, згідно з яким у 2022 році жінки понад сотні професій мають стати на військовий облік.

До списку професій увійшли медпрацівниці, журналістки, програмістки, юристки, бухгалтерки, хореографки, робітниці готелів та ресторанів.

2023 року ЗСУ збираються штрафувати українок, які не стоять на військовому обліку. Розмір штрафу становитиме від 850 до 1700 грн.