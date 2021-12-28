28 грудня держпідприємство Антонов, що входить до складу Укроборонпрому, продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178.

Ан-178-100Р №001 – це літак нового покоління. Його оснастили сотнями електронних обчислювачів, які інтегрують всі системи та датчики літака, автоматизують контроль їхньої працездатності та оптимізують керування.

Ан-178 призначений для перевезення особового складу, доставки озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

Основні об’єкти десантування літака Ан-178-100Р:

парашутисти в кількості до 86 осіб;

вантажі в контейнерах А-22;

вантажі на платформах Type V/88”.

У будівництві Ан-178 брали участь понад 30 українських підприємств, зокрема ті, які розробили та запровадили сучасну систему електронного керування літаком, систему керування механізацією крила. Держпідприємство Південний машинобудівний завод налагодило випуск основних стійок шасі.

Обладнання для літака також постачали з країн Європи, США та Канади.

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Фото: Укроборонпром